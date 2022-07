Orlando, taglio cuneo non basta

(Teleborsa) -per risolvere la questione delbisogna intervenire sul tema dei. Lo ha affermatoin un'intervista pubblicata oggi su La Stampa."Diciamo anzitutto che in questoilSonochesi sostengono con la riduzione del cuneo fiscale, una misura che risolve il problema in parte, perchè ora c'è anche, evitando cioè cheha segnalato il ministro."Ma la, perchè se uno guadagna 650 euro al mese, anche se gli tagli il cuneo, non se neE comunque il, ha continuato il ministro. "In attesa che dentro lai si risolva il nodo salario minimo sì o no, ho fatto questa proposta: facciamo derivare il salario minimo, comparto per comparto, dai contratti comparativamente maggiormente rappresentativi e nella fattispecie del trattamento economico complessivo, cioè il salario più lecome ferie, festività", ha spiegato."Questa soluzione - ha detto ancora - ha un vantaggio: de-ideologizza il confronto, perchè non èma fa derivare il salario minimo proprio dal contratto, E in questo modo si tiene assiemee diventa difficile