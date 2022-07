Seduta all'insegna del toro a New York. Rimangono timori per crescita

GameStop

(Teleborsa) -si allinea alla giornata positiva dei mercati europei e mostra un, mentre gli investitori si trovano sempre a valutare l'andamento dell'inflazione, le scelte delle banche centrali e gli effetti che quest'ultime possono avere sulla crescita. Non è infatti esclusadi diversi paesi avanzati ed emergenti."La crescita globale ha subito un significativo rallentamento, mentre. La crescita si è desincronizzata tra le regioni e si sta creando una frammentazione tra settori e Paesi - ha commentato Patrice Gautry, Chief Economist di Union Bancaire Privée (UBP) - Nei Paesi sviluppati lae il ciclo potrebbe interrompersi, con una recessione tecnica sui dati trimestrali e un periodo prolungato di crescita contenuta; con una crescita prevista all'1% o inferiore, un cambiamento di politica economica dovrebbe portare in media a una minore inflazione e a un aumento della disoccupazione".Sul, sono aumentate oltre le attese le richieste di sussidio allanegli USA nell'ultima settimana, sono cresciuti i licenziamenti negli Stati Uniti nel mese di giugno ed è diminuito ilamericano nel mese di maggio.Tra i titoli sotto osservazioni ci sono(dopo che il board ha approvato unquattro per uno che renderà più facile per gli investitori possedere azioni),(il Wall Street Journal ha riferito che colossoè inper circa 40 miliardi di dollari),(ha annunciato un accordo con una sussidiaria diperche supportino la sua futura flotta di veicoli spaziali)., con il, che mostra una plusvalenza dello 0,78%; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.881 punti. Positivo il(+0,98%); sulla stessa linea, in denaro l'(+0,85%). Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+3,69%),(+1,71%) e(+1,46%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,95%),(+3,00%),(+2,62%) e(+2,60%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,52%.(+4,75%),(+4,50%),(+4,49%) e(+4,24%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,23%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,82%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,68%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 20,71K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -84,9 Mld $; preced. -86,7 Mld $)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 230K unità; preced. 231K unità)17:00: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,04 Mln barili; preced. -2,76 Mln barili)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,6%; preced. 3,6%).