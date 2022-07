Stellantis, accordo con sindacati per 1.820 uscite. Fiom non firma

Stellantis

(Teleborsa) -e i sindacati metalmeccanici hanno. "Si tratta di un accordo positivo perché permetterà di adeguare gli organici in modo socialmente responsabile prevedendo un concreto ed innovativo strumento di ricollocazione attiva, ad esclusiva adesione volontaria, che auspichiamo possa dare risultati concreti", affermano i sindacati in una nota congiunta.non ha siglato l'accordo odierno.Attualmente l'occupazione complessiva in Stellantis in Italia è di quasi, le possibile uscite volontarie previste sono massimo 1.820, pari al. Più precisamente, in alcuni stabilimenti ed enti erano state già raggiunte delle pre-intese su uscite volontarie, pari a circa 752, mentre in altri saranno avviate le relative procedure per le restanti 1.068.Per chi può raggiungere la, gli incentivi saranno tali da garantire per i primi 24 mesi, incluso il trattamento di naspi, il 90% della retribuzione e per i restanti 24 mesi il 70% della retribuzione più un importo pari ai contributi volontari da versare. Per gli operai che, l'incentivo sarà pari 24 mensilità e comunque a non meno di 55.000 euro, a cui vanno aggiunti 20.000 euro nel caso in cui si risolva il rapporto di lavoro entro il 30 settembre.Inoltre, è stato concordato, per impiegati e quadri, un, che Stellantis metterà a disposizione all’interno un percorso di ricollocazione denominato "active placement", portato avanti con società specializzate del settore.