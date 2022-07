Tonica Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,23%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 3.845 punti.Guadagni frazionali per il(+0,62%); sulla stessa linea, in moderato rialzo l'(+0,42%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,01%),(+0,88%) e(+0,66%). Il settore, con il suo -1,74%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+1,99%),(+1,74%),(+1,61%) e(+1,28%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,90%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,32%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,16%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,07%.(+5,75%),(+3,31%),(+2,90%) e(+2,58%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,40%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,59 punti percentuali.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,35%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,27%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 20,71K unità)14:15: Occupati ADP (atteso 200K unità; preced. 128K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -84,9 Mld $; preced. -87,1 Mld $)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 230K unità; preced. 231K unità)17:00: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,04 Mln barili; preced. -2,76 Mln barili)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,6%; preced. 3,6%)14:30: Variazione occupati (atteso 270K unità; preced. 390K unità).