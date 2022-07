UE, Aiuti di Stato all'Italia da 1,2 miliardi per fotovoltaico in settore agricolo

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, un, resi disponibili attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza, a sostegno degli. Il regime, che durerà fino al 30 giugno 2026, mira a sostenere gli investimenti delle imprese agricole, agroalimentari e agroindustriali nell'uso delle energie rinnovabili.Si tratta di sodi investimento ammessi, soggetti a massimali in funzione della capacità dell'impianto fotovoltaico interessato. I beneficiari possono investire solo in capacità fotovoltaiche"Questo regime da 1,2 miliardi di euro approvato oggi contribuirà al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Italia incoraggiando gli operatori del settore agricolo, come gli agricoltori e le imprese di trasformazione, a utilizzare le energie rinnovabili - ha commentato, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza - Oltre a contribuire agli obiettivi del Green Deal europeo, questo provvedimento, mantenendo al minimo possibili distorsioni della concorrenza".