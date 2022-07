UK, Johnson verso dimissioni da leader Conservatori. Rimane premier

(Teleborsa) - Dopo un numero record di dimissioni dal Governo nelle ultime 48 ore,nella giornata odierna, ma rimarrà primo ministro fino all'autunno. Lo scrive la BBC, sottolineando che Johnson annuncerà pubblicamente le sue dimissioni più tardi, mentre un portavoce di 10 Downing Street (l'ufficio del primo ministro del Regno Unito) ha detto: "Il primo ministro farà oggi una dichiarazione al Paese".Questa mattina Johnson ha, presidente del Comitato conservatore 1922 (il nome ufficiale del gruppo parlamentare dei conservatori), per informarlo della sua decisione. "Il primo ministro ha parlato con Graham Brady e ha accettato di dimettersi in tempo per la presenza di un", ha spiegato una fonte alla tv pubblica britannica.Nelle ultime ore si sono intensificate le richieste di dimissioni del primo ministro. Il, Nadhim Zhawi, nominato da Johnson appena due giorni fa, ha. Johnson deve "fare la cosa giusta e dimettersi adesso", a questo punto, ha detto Zahawi, commentando il rifiuto opposto ancora ieri sera dal primo ministro a farsi da parte.In quella che è di fatto una lettera aperta al primo ministro, Zahawi ha detto: "Quando mi è stato chiesto di diventare cancelliere, l'ho fatto per lealtà. Non a un uomo, mae a tutto ciò che mi ha dato". "Ieri ho chiarito al primo ministro insieme ai miei colleghi del n. 10 che c'era solo una direzione in cui stava andando e che- ha aggiunto - Per rispetto e nella speranza che ascoltasse un vecchio amico di 30 anni, ho tenuto privato questo consiglio".L'ultimo abbandono è stato appena annunciato dalla ministra dell'Istruzione, Michelle Donelan, pure lei designata solo martedì. Altri 5 fra viceministri e sottosegretari si sono dimessi solo da stamattina, portandoin meno di tre giorni. Mentre pure la attorney general, Suella Braverman, ha sollecitato ieri sera le dimissioni di BoJo come l'unica via d'uscita a questo punto, anticipando fin d'ora di volersi unire alla schiera degli aspiranti candidati alla sua successione come leader Tory (e quindi premier).