USA, deficit commerciale maggio scende a 85,5 miliardi

(Teleborsa) - Diminuisce il. Nel mese di2022 la bilancia commerciale ha mostrato un disavanzo di, in calo di 1,1 miliardi di dollari rispetto al passivo di 86,7 miliardi di dollari di aprile (dato rivisto da -87,1 miliardi).Il dato, comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio americano, risulta superiore alle, che erano per un disavanzo in diminuzione fino a -84,9 miliardi di dollari.Lesono aumentate a 255,9 miliardi (+1,2%) e lesono diminuite a 341,4 miliardi di dollari (+0,6%).