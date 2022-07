Altra seduta in rialzo per l'indice delle società High Tech italiane (+2,04%)

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per l', che sorpassa l', in lieve salita, con un guadagno di 2,56 punti.Intanto ilha guadagnato il 2,04%, dopo un inizio di giornata a 117.002,3.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 2,10% sui valori precedenti.Tra le azioni del, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,95% sui valori precedenti.Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 2,40% sui valori precedenti.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,88%.Tra ledi Milano, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 14,43%.Bene, con un rialzo del 2,76%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +2,51%.