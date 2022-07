BCE, 60% banche non ha modelli di stress test per rischi climatici

(Teleborsa) - Il 60% delle banche europee non ha ancora un. Analogamente, la maggior parte delle banche non include il rischio climatico nei propri modelli per il rischio di credito e appena il 20% ne. È quanto emerge dai risultati della prova di stress sul rischio climatico condotta dalla Banca centrale europea (), pubblicati oggi, che evidenziano significative lacune delle banche sul tema, malgrado alcuni progressi rispetto al 2020."Le banche dell'area dell'europer misurare e gestire il rischio climatico, colmando le attuali lacune nei dati e adottando buone prassi già presenti nel settore", ha dichiarato, Presidente del Consiglio di vigilanza della BCE.La prova di stress, ma come esercizio conoscitivo a beneficio sia delle banche sia dei responsabili della vigilanza, con l'obiettivo di valutare il grado di preparazione del settore nella gestione del rischio climatico e raccogliere le migliori prassi per affrontarlo."Questo esercizio èverso un sistema finanziario più resiliente al rischio climatico - ha affermato, Vicepresidente del Consiglio di vigilanza - Ci aspettiamo che le banche intraprendano azioni incisive, sviluppando a breve-medio termine solidi quadri di riferimento per le prove di stress in ambito climatico".Tra i dati interessanti è emerso che quasi due terzi delle entrate delle banche derivanti da clienti aziendali non finanziari provengono da. In molti casi le "emissioni finanziate" dalle banche derivano da un numero esiguo di controparti di grandi dimensioni. Ciò accresce l'esposizione delle banche ai rischi di transizione.Lo stress test della BCE ha anche evidenziato che il rischio fisico esercita un impatto eterogeneo sulle banche europee: la vulnerabilità delle banche a uno scenario didipende dalle attività settoriali e dall'ubicazione geografica delle esposizioni. Gli effetti si concretizzano in un calo della produttività a livello settoriale, ad esempio nell'agricoltura e nell’edilizia, e in un aumento dellenelle aree interessate. Nello scenario di rischio dici si attende che a risentirne siano soprattutto lesottostanti nonché i prestiti alle imprese, soprattutto nelle zone più colpite.Alla prova hanno partecipato in totale 104 banche significative. La prova di stress di tipo bottom-up per valutare i risultati ottenibili in diversi scenari e su vari orizzonti temporali era riservata a 41 banche vigilate direttamente, per assicurare proporzionalità nei confronti delle banche di minori dimensioni. Dalla prova di stress emerge che nelloa breve termine e nei due scenari di rischio fisico lein termini aggregati per le 41 banche in oggetto.