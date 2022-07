Calo per il comparto bancario a Piazza Affari (-0,84%), giornata fiacca per Banco BPM

indice dei titoli bancari in Italia

(Teleborsa) - L'prosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'Ilha aperto a 7.599,9, in calo dello 0,84% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare poco mosso a 78, dopo aver avviato la seduta a 78.Tra i titoli del, giornata fiacca per, che tratta in ribasso dell'1,20%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,14%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,82%.