Coronavirus, in crescita ricoveri e terapie intensive

(Teleborsa) - Sonoin Italia nelle ultime 24 ore a fronte di poco più dicon il tasso di positività alSono 105 i morti. Questi i numeri diffusi oggi venerdì 8 luglio dalNel complesso, gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmentein continua crescita negli ultimi giorni (+48.525). Lo evidenziano i dati del ministero della Salute. In totale sono 19.259.037 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 168.969. I dimessi e i guariti sono 17.842.846, con un incremento di 53.233."C'è un aumento della congestione delle strutture ospedaliere anche se per fortuna ilData l'elevata velocità di circolazione virale, il fatto che d'estate ci sono sempre grandi eventi e grandi aggregazione di persone è bene mantenere dei comportamenti prudenti e soprattutto usare la mascherina in caso di grandi aggregazioni". Lo ha detto il direttore Prevenzione del ministero della Salute,commentando in un video i dati del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute.La nuova variante (Ba 2.75) identificata in India, e presente in diversi Paesi, potrebbe essere ancora più contagiosa rispetto ad Omicron 5 ed avere maggiori possibilità di contagioLa sanità pubblica, quindi, non può permettersi di andare in vacanza". E' quanto sottolinea, presidente della Società italiana d'igiene (Siti).Intanto, secondo uno studio italiano, promosso dalla Sapienza e dal Policlinico Umberto I di Roma e pubblicato su Journal of Personalized Medicine,sarebbe associato a una protezione maggiore. La ricerca ha preso in esame 2.065 operatori sanitari del Policlinico Umberto I a cui era stato somministrato il