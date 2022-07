Debole Wall Street. Job Report aumenta timori Fed più aggressiva

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in calo per la borsa di Wall Street nell'ultima seduta della settimana e nonostante il dato positivo sul mercato del lavoro americano : a giugno sono stati creati 372.000 posti, più delle stime, e il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 3,6%. A frenare l'entusiasmo è il timore tra gli investitori che, proprio un miglioramento dell'economia statunitense, possa indurre la Fed ad agire in modo più aggressivo del previsto.Gli addetti ai lavori restano stretti tra i. Ieri diversi esponenti della Fed hanno cercato di allontanare lo spettro di una recessione imminente indotta dall’inasprimento delle politiche monetarie per frenare i prezzi elevati.Tra gli indici statunitensi, si muove sotto la parità ilche scende a 31.311 punti, con uno scarto percentuale dello 0,24%; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 3.886 punti. In discesa il(-0,94%); sulla stessa linea, in frazionale calo l'(-0,5%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-0,94%),(-0,82%) e(-0,61%).Tra i(+0,65%),(+0,60%) e(+0,52%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,59%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,24%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,04%.Tentenna, che cede lo 0,95%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,16%),(+1,04%) e(+0,52%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,06%.Seduta negativa per, che scende del 2,95%.Sensibili perdite per, in calo del 2,86%.In apnea, che arretra del 2,84%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,6%; preced. 3,6%)14:30: Variazione occupati (atteso 268K unità; preced. 384K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,2%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,7%; preced. 8,6%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 1%; preced. 1%).