Generali, da lunedì 11 luglio acquisti obbligatori azioni Cattolica

(Teleborsa) -avvierà lunedì prossimo, gli acquisti di azioni residue di. E' quanto si legge documento informativo relativo alla procedura per l'assolvimento dell'obbligo di acquisto."Avrà inizio il giorno 11 luglio 2022 e, salvo proroghe, terminerà il giorno 29 luglio 2022, estremi inclusi - si legge in una nota -. Il corrispettivo per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto, pari a Euro 6,75 per ciascuna azione di Cattolica portata in adesione alla Procedura, sarà pagato agli aderenti alla Procedura il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di presentazione delle richieste di vendita, ossia il giorno 5 agosto 2022, salvo proroghe, a fronte del contestuale trasferimento, a favore di Assicurazioni Generali, della proprietà delle azioni portate in adesione alla Procedura".