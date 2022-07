Gentiloni, serve quadro Ue regole bilancio più favorevoli

(Teleborsa) -per la, il bisogno di iper i prossimi anni nell'è oggi aumentato ancora per affrontare lacausata dallaTutto ciòanchee strumenti potenzialmente nuovi a livello europeo", e questo "costituirà una parte cruciale del dibattito in corso sulla revisione della", e delle proposte per modificare ilche lapresenteràLo ha detto il commissario Ue all'Economia, Paolointervenendo in videoconferenza alla Conferenza annuale per il 2022 del Forum globale sulla produttività oggi a Bruxelles. "Le- ha osservato - continuano ad aumentare man mano che emergono nuove sfide: come risultato della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, sia l'energia che il panorama della sicurezza in Europa sono cambiati radicalmente. Affrontare le nostre sfide,"In precedenza - ha ricordato il commissario - avevamo stimato un fabbisogno di investimenti aggiuntivo diall'anno fino al 2030 per la transizione verde e digitale, di cui 520 miliardi di euro solo per la transizione verde. E questo è probabile che sia la soglia minima dei fabbisogni effettivi, come conseguenza della necessità di finanziare gli"Il nostro piano 'REPowerEU' - ha continuato Gentiloni - stima che serviranno investimenti aggiuntivi per 210 miliardi di euro da qui al 2027 per aumentare il risparmio energetico, diversificare gli approvvigionamenti e. "Il finanziamento di questi investimenti richiederà anche un quadro più favorevole di regole di bilancio e strumenti potenzialmente nuovi a livello europeo. Questo è un elemento chiave del dibattito in corso sulla revisione della governance economica.ha concluso il commissario.