Mercati deboli. Milano schiva le vendite

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Gli investitori sono in attesa dei, attesi nel pomeriggio, per valutare se la più grande economia del mondo può evitare una recessione.La, dopo tre mesi di crescita, ha registrato a maggio una diminuzione congiunturale dell'1,1%, secondo i dati diffusi dall'Istat. Il dato è in linea con le attese degli analisti.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,47%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,21%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 102 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +199 punti base, mostrando un piccolo calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,21%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,23%, poco mosso, che mostra un -0,13%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,52%.Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05% sul; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 23.623 punti, sui livelli della vigilia.Poco sopra la parità il(+0,52%); con analoga direzione, guadagni frazionali per il(+0,44%).Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 15,94%.Brilla, con un forte incremento (+3,81%).Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,63%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,35%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,72%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,14%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,08%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,05%.di Milano,(+5,54%),(+3,25%),(+3,01%) e(+2,99%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,46%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,23%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,06%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,01%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,8%; preced. 1%)01:50: Partite correnti (atteso 186 Mld ¥; preced. 501,1 Mld ¥)08:45: Partite correnti (preced. -3,4 Mld Euro)10:00: Produzione industriale, mensile (atteso -1,1%; preced. 1,6%)10:00: Produzione industriale, annuale (atteso 4%; preced. 4,2%).