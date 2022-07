Redelfi, esercitata integralmente l'opzione greenshoe

Redelfi

(Teleborsa) -, management company quotata da giugno 2022 su Euronext Growth Milan e che opera nell'ambito della transizione digitale e green, ha comunicato che il Global Coordinatorin aumento di capitale, concessa dalla società in fase di collocamento delle proprie azioni ordinarie, per complessive 360.000 azioni ordinarie. Il prezzo è pari a 1,25 euro per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito del collocamento, per unA seguito dell'esercizio dell’opzione greenshoe, sono state collocate complessivamente 2.760.000 azioni ordinarie di nuova emissione, al prezzo di 1,25 euro per azione ordinaria, per unpari aPer effetto dell’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, il(che include anche una quota di azionisti esistente non sottoposta a lock-up pari allo 0,61% del capitale sociale)e il capitale sociale di Redelfi è rappresentato da 8.440.080 azioni ordinarie.