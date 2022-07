Borse europee prudenti. Focus su inflazione e trimestrali in USA

Telecom Italia

(Teleborsa) - Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta con prudenza, dopo un avvio debole. Gli investitori restano in attesa deiin settimana che seguiranno i dati migliori delle stime sull'occupazione americana di venerdì, che hanno rafforzato il timore di una strategia più aggressiva del previsto da parte della Federal Reserve.Nel frattempo in Europa, restano forti le preoccupazioni sulla tenuta della crescita e per l'inasprirsi della crisi energetica: da oggi il Nord Stream 1 si fermerà per dieci giorni per lavori di manutenzione al gasdotto e di conseguenza ci sarà uno stop alle forniture di gas alla Germania.Sul fronte societario, focus sutra i pochi segni positivi tra le principali blue chips di Piazza Affari. Sotto osservazione le banche che guardano all'avvio delle trimestrali negli Stati Uniti: le prime a rilasciare i dati di bilancio saranno. Occhi anche suche ha siglato con GlobalFoundries un memorandum d’intesa per la creazione di un nuovo impianto manifatturiero in Francia. Riflettori puntati anche sudopo l' accordo con Dufry per la strategic business combination per creare un gruppo globale nel settore dei servizi di ristorazione e retail per chi viaggia e successiva Opas a 6,33 euro per azione.Sul mercato valutario, negativo l', in flessione dello 0,79%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,36%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,17%, scendendo fino a 102,5 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +198 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,23%.sotto pressione, che accusa un calo dello 0,75%, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,27%; discesa modesta per, che cede un piccolo -0,56%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 21.736 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 23.807 punti.di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 4,44%.Decolla, con un importante progresso del 4,17%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,14%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,75%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,08%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,91%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,65%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,57%.del FTSE MidCap,(+6,21%),(+4,63%),(+1,95%) e(+1,88%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,40%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,73%.In perdita, che scende del 2,22%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,17 punti percentuali.Tra ledi maggior peso:01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -5,5%; preced. 10,8%)10:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 8,3%)10:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. 0,3%)01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 0%)11:00: Indice ZEW (atteso -33,5 punti; preced. -28 punti).