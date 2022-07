Equita e Adacta insieme per sviluppare attività di corporate finance nel Triveneto

Equita

(Teleborsa) -, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, ha stretto un, primaria realtà di consulenza nelle aree Tax, Legal e Advisory, pernella macroregione del, con l'obiettivo di supportare il tessuto imprenditoriale delle regioni del Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.La partnership intende combinare l'accesso privilegiato ai mercati dei capitali e il track-record di finanza straordinaria di Equita con la presenza territoriale e le capacità consulenziali di Adacta. Inoltre, veranno organizzaticon l'obiettivo di promuovere la partnership e offrire agli imprenditori del Triveneto un punto di vista privilegiato sulle"La partnership con Adacta è in linea con la strategia di crescita delle attività di Investment Banking di Equita che prevede una maggiore presenza e capillarizzazione sul territorio e che vuole rispondere alle esigenze di crescita del tessuto imprenditoriale di una regione così rilevante come il Triveneto", hanno commentato, Co-Responsabile Investment Banking di Equita, e, Co-CEO di Equita K Finance. Si tratta dei due manager che coordineranno i team di advisory di Equita all'interno della collaborazione."Rafforzando la nostra presenza in un'area ricca di realtà dinamiche ed innovative possiamograzie alla collaborazione di Equita con Clairfield International", hanno aggiunto.