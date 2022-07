Fine Foods, quota AD sale dopo acquisto azioni assegnate a top management

Fine Foods & Pharmaceuticals

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore dello sviluppo e nella produzione in conto terzi di forme orali solide destinate all’industria farmaceutica e nutraceutica, ha comunicato ilè salito alsociale e alal netto delle azioni proprie (considerando le azioni detenute direttamente e indirettamente tramite Eigenfin S.r.l.).Eigenmann, per il tramite di Eigenfin S.r.l., ha infatti acquistato, per la parte posta in vendita, le azioni Fine Foods attribuite al top management del gruppo a seguito dell'esecuzione del. L'AD ha provveduto ad acquistare 144.100 azioni delle azioni assegnate e poste in vendita dal top management, "confermando così ulteriormente la, nonché la soddisfazione per gli interventi già posti in essere per affrontare la turbolenza esogena internazionale", spiega una nota.