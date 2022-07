Intesa Sanpaolo, Paola Angeletti in Top 100 Forbes figure femminili

Paola Angeletti, Chief Operating Officer Intesa Sanpaolo , è tra le 100 donne filantrope, ricercatrici, creative e manager alla guida di realtà internazionali che nel 2022 per impegno capacità di leadership contribuiscono maggiormente alla crescita del paese secondo la rivista Forbes che ha stilato la lista pubblicata sul numero di questo mese.



Paola Angeletti è responsabile del funzionamento della struttura organizzativa di Intesa Sanpaolo che conta oltre novantacinquemila persone ed è il più grande datore di lavoro privato in Italia.



È impegnata nell’introduzione in banca di strumenti che favoriscano il merito e lo sviluppo professionale di chi lavora nel Gruppo, con particolare attenzione all’equità di genere, al rispetto delle diversità, alla conciliazione tra vita privata e lavorativa, al benessere sul luogo di lavoro.





(Teleborsa) -