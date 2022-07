Istat, segnali discordanti dagli indici di fiducia: positivi per le imprese, negativi per i consumatori

(Teleborsa) - Lo scenario internazionale continua a essere caratterizzato dallalegata al conflitto tra Russia e Ucraina, da forti pressioni inflazionistiche, trainate dalle quotazioni dei prodotti energetici e dal cambio di intonazione della politica monetaria. È quanto ha sottolineato Istat nella nota mensile sull'andamento dell'economia italiana. In Italia, a maggio, l’della produzione industriale ha interrotto la fase di ripresa che aveva caratterizzato gli ultimi tre mesi, mantenendosi tuttavia su livelli superiori a quelli dell’anno precedente.Il deterioramento della fiducia dellesi è associato a comportamenti dipiù prudenti mentre il mercato del lavoro ha evidenziato i primi segnali di peggioramento. A giugno, l’ha mostrato una nuova accelerazione diffusa tra tutte le componenti. Il differenziale con la media dell’area euro, pur rimanendo negativo, si è ridotto.Le prospettive diper i prossimi mesi appaiono quindi condizionate negativamente dal proseguimento della, dal deterioramento del saldo della bilancia commerciale e dalla caduta della fiducia delle famiglie. Tuttavia, le aspettative delle imprese mostrano ancora contenuti e diffusi miglioramenti.A giugno, glihanno mostrato segnali discordanti. L’indice composito della fiducia delleè aumentato per il secondo mese consecutivo in tutti i settori economici anche se in misura più contenuta per industria e costruzioni rispetto ai servizi e al commercio al dettaglio. Nell’i giudizi sugli ordini e le attese sulla produzione hanno registrato un miglioramento. Nei servizi di mercato, la fiducia è salita in tutti i comparti e in misura più marcata per il trasporto e magazzinaggio e i servizi alle imprese e altri servizi.Nello stesso mese, invece, tutte le componenti dell’indice di fiducia deihanno invece evidenziato un peggioramento condizionate dai giudizi sul clima economico e quello corrente.