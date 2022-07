Italiaonline, Massimo Michelini nuovo CFO

(Teleborsa) -, la più grande internet company italiana, ha comunicato l'ingresso dinella sua squadra di top management in qualità dia partire dall'8 luglio. Milanese, una laurea in Economia e Commercio all'Università Cattolica di Milano, Massimo Michelini proviene da, dove è stato Chief Financial Officer nonché membro del Consiglio d'Amministrazione. In precedenza, è stato CFO nel, dopo aver maturato significative esperienze manageriali in ambito amministrativo-finanziario in aziende quali Sanofi e Boeringer Ingelheim."A nome di tutto il gruppo, porgo il benvenuto a Massimo, manager di riconosciuta esperienza e competenza, sviluppata in aziende leader nel proprio settore - ha commentato, amministratore delegato di Italiaonline - Sono certo che il suo contributo sarà fondamentale per continuare il nostro percorso di sviluppo di Italiaonline. Ringrazio, CFO uscente, per il lavoro svolto, con l’augurio di proseguire con successo nelle prossime sfide professionali che lo attendono".