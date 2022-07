Maire Tecnimont, NextChem si aggiudica contratto da Storengy

Maire Tecnimont

(Teleborsa) - NextChem controllata disi è aggiudicata un contratto da Storengy per condurre uno studio avanzato d’ingegneria per unottenuto dalla conversione di scarti lignei e rifiuti solidi organici.Una volta ottenuta l’autorizzazione all’investimento, attesa entro la fine del 2022, e i relativi permessi, NextChem, in collaborazione con un’altra controllata del Gruppo Maire Tecnimont, agirà da EPC contractor per l’unità di metanazione del progetto che sarà realizzato nel porto di Le Havre, in Francia., è una dei leader mondiali per lo stoccaggio del gas naturale nel sottosuolo. In oltre 70 anni di attività, Storengy progetta, sviluppa e opera in impianti di stoccaggio e offre ai propri clienti prodotti innovativi. Storengy ambisce a divenire il riferimento per lo stoccaggio dell’idrogeno e la produzione di gas rinnovabili a livello europeo, ambiti di rilievo nell’attuale mercato per una transizione energetica pulita, sicura ed economicamente sostenibile.NextChem sarà responsabile dell’ingegneria e stima dei costi per la purificazione del gas, dell’unità di metanazione, nonché dell’upgrading del metano dell’impianto che produrrà 11.000 tonnellate all’anno di gas naturale rinnovabile e a basso contenuto carbonico (biometano). La società francese COMESSA si occuperà della progettazione e fornitura del reattore chimico di metanazione. La tecnologia che verrà applicata è stata già sperimentata con successo presso l’impianto pilota Gaya di ENGIE vicino Lione, che ha convalidato la fattibilità della produzione di biometano. L’impianto costituirà il primo progetto commerciale al mondo di iniezione del metano nella rete, prodotto da pirogassificazione degli scarti lignei e avviando così l’inizio del cosiddetto “biometano di seconda generazione”.NextChem e Storengy concorderanno anche una cooperazione più ampia secondo la quale NextChem agirebbe da partner strategico, co-sviluppatore e co-licenziatario della tecnologia Gaya attualmente di proprietà di ENGIE.