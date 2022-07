Mercedes-Benz, vendite in calo per problemi fornitura e lockdown Cina

Mercedes-Benz Group AG

(Teleborsa) - Ledisono state pari a 490.000 unità, con il gruppo tedesco che ha affermato che le misure restrizioni anti-Covid e la carenza di semiconduttori hanno limitato le forniture. "La domanda dei clienti è rimasta forte in tutte le regioni e segmenti, in particolare per i veicoli elettrici e di lusso di fascia alta", sottolinea una nota.Continua la. Nel secondo trimestre, le vendite di Mercedes-EQ sono quasi raddoppiate a 23.500 unità (+90%) e le consegne di modelli xEV (PHEV e BEV inclusa la smart) hanno raggiunto le 65.400 unità (+2%). Durante la prima metà del 2022, le vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV) sono aumentate del 134% a 45.400 unità; nello stesso periodo le consegne di xEV hanno raggiunto 139.600 in tutto il mondo (+14%)."La. Questo è un onore e un obbligo per noi. Stiamo facendo ogni sforzo per soddisfare le aspettative dei clienti, nonostante le attuali restrizioni di fornitura - ha affermato Britta Seeger, membro del CdA die responsabile del marketing e delle vendite di Mercedes-Benz Cars - La crescita dell'elettrico sta prendendo piede: le vendite dei nostri veicoli completamente elettrici sono aumentate di oltre il 90% nel secondo trimestre e persino del 134% nella prima metà del 2022. Ciò dimostra che offriamo veicoli elettrici avvincenti che i nostri clienti desiderano".Le vendite insono diminuite del 20% nel secondo trimestre a causa dei lockdown per il Covid-19, ma sono rimbalzate a giugno, con le consegne inin aumento del 40% rispetto ai livelli di maggio. Inle vendite hanno raggiunto 154.300 veicoli (-10%), con la Germania pari a 50.600 unità (-4%). Le vendite nella regione delsono state di 91.000 unità (-3%), di cui 79.100 autovetture (-4%) sono state consegnate a clienti negli Stati Uniti.