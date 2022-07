Philogen, aggiornamento sul programma di acquisto di azioni proprie

Philogen

Philogen

(Teleborsa) -, con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie approvato dal Consiglio di Amministrazione del 24 novembre 2021, in conformità alla delibera dell’Assemblea degli Azionisti tenutasi nella stessa data, ha comunicato di aver, dal 4 all’8 luglio 2022 inclusi, complessivamente, pari allo 0,0020% del capitale sociale, al prezzo medio unitario di 14,5447 euro per azione, per uncomplessivo diDall’inizio del programma, il Gruppo ha acquistato 152.324 azioni ordinarie (pari allo 0,3751% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 2.165.362,71 euro.Intanto, in Borsa,registra una flessione dell'1,52% e si attesta a 14,3 euro.