Prevalgono le vendite a New York, BlackRock taglia azionario

(Teleborsa) -, che scambia con un calo dello 0,35% sul; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l', che scivola a 3.861 punti. Pessimo il(-1,89%); con analoga direzione, in rosso l'(-1,1%). La giornata odierna è, con gli investitori che non hanno alcun dato macroeconomico da valutare e(che come al solito prende avvio dalle banche) per avere indicazioni sull'andamento dell'economia.saranno i. Una crescita dei ricavi da negoziazione, alimentati dalla volatilità dei mercati, dovrebbe compensare in parte un crollo dell'M&A e delle operazioni su azioni e debito. Allargando lo sguardo agli altri settori,diffonderanno le loro trimestrali martedì.Crolla, dopo cheda 44 miliardi di dollari per acquistare il gigante dei social media e delistarlo da Wall Street. Si prevede un'ampia battaglia legale, con Twitter che ha assunto lo studio legale statunitense Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP per citare in giudizio Musk e costringerlo a completare l'acquisizione.Soffrono le azioni di, dopo che il governo di Pechino ha multato, Tencent e altre società per non aver rispettato le regole anti-monopolio., il maggior gestore patrimoniale al mondo, ha detto di essere adessoa causa del peggioramento delle prospettive economiche, mantenendo invece una posizione neutrale sui mercati azionari giapponesi, cinesi e dei mercati emergenti.Risultato negativo a Wall Street per tutti idell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,40%),(-2,40%) e(-1,17%).Al top tra i(+1,60%),(+1,00%),(+0,92%) e(+0,92%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,83%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,12%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,10%.Scende, con un ribasso del 2,02%., con un aumento dello 0,59%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -10,84%.Crolla, con una flessione dell'8,75%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,93%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,49%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,8%; preced. 8,6%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 1,1%; preced. 1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 8,24 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,7%; preced. 10,8%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,8%).