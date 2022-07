Russia, surplus partite correnti record nel secondo trimestre

(Teleborsa) - L'della bilancia dei pagamenti della Federazione Russa, ha continuato a crescere e ammonta a, aumentando di circa 3,5 volte rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Lo afferma la stima preliminare della Banca di Russia, che fotografa undell'anno, con l'aumento dei ricavi dalle esportazioni di energia e materie prime che ha contribuito a compensare l'impatto delle sanzioni.Il secondo trimestre del 2021 aveva registrato un avanzo delle partite correnti pari a 17,3 miliardi di dollari, mentre l'intero primo semestre dello scorso anno aveva registrato 39,7 miliardi di dollari. Il conto delle partite correnti è un saldo della bilancia dei pagamenti che sintetizza idi un'economia.La dinamica delle partite correnti "è stata determinata dall'allargamento dell'avanzo del saldo di beni e servizi a seguito della, trainata da un contesto di mercato favorevole e dal", sottolinea la Bank of Russia in una nota.Lesono state di 153,1 miliardi di dollari nel secondo trimestre, in leggero calo rispetto ai 166,4 miliardi di dollari del primo, sempre secondo i dati della Banca di Russia. Anche lesono diminuite, a 72,3 miliardi miliardi di dollari da 88,7 miliardi miliardi di dollari.