Sace, Martincich: "Al fianco delle imprese del Triveneto, motore dell'economia del Paese"

(Teleborsa) - "Sono orgoglioso di far parte della squadra Sace e servire le imprese del Triveneto e i suoi distretti che rappresentano un vero e proprio motore dell'economia del Paese e della nostra storia. Con un team di 16 persone siamo pronti ad affiancare le imprese e fare la nostra parte per supportarle nei loro investimenti green e nei progetti di crescita in Italia e nel mondo". È quanto ha affermatoda maggio 2022, intervistato in occasione dell'inaugurazione della nuova sede Sace di Venezia-Mestre in condivisione con Cassa Depositi e Prestiti (Cdp). Sace, gruppo assicurativo-finanziario tornato sotto il controllo diretto del ministero dell'Economia e delle Finanze lo scorso marzo, tra il 2021 e i primi cinque mesi del 2022 ha già realizzato in Triveneto oltre 7.700 progetti con il coinvolgimento di oltre 5mila imprese e una mobilitazione di oltre nove miliardi di euro."Sono orgoglioso di essere qui a inaugurare questa nuova casa per il nostro team che già dal 2004 come Sace sta presidiando questo territorio importante per il futuro del Paese. Attualmente seguiamo più di 5mila clienti attivi, abbiamo 7.700 contratti in essere con le aziende del territorio e ci stiamo promuovendo sul territorio proprio per supportare il tessuto economico in questo momento molto particolare per l'Italia. Garanzia Italia, New Green Deal e quindi transizione green delle imprese, e anche interventi per supportare le imprese in questo momento particolare della nuova crisi russa-ucraina. Questo oltre all'attività tipica di Sace che è quella di Export credit agency dove mettiamo al servizio delle imprese del nostro Paese le migliori best practice maturate in tantissimi anni di esperienza"."Non vi sono settori predominanti la specificità è rappresentata dalla prevalenza di medie e piccole imprese che vanno aiutate, supportate e consigliate con soluzioni sia di strategia di medio termine sia con soluzioni pragmatiche e concrete. Soprattutto attraverso un avvicinarsi a un presidio costante del territorio da parte nostra".