Seduta molto negativa per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia (-1,62%), ribasso per Iveco Group

(Teleborsa) - Rosso per ilche supera l'andamento in discesa dell'Ilha chiuso la giornata a quota 35.887,1 con una perdita di 589,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 881, dopo una partenza a 887.Tra i titoli del, in forte ribasso, che chiude la seduta con un -4,42%.Composto ribasso per, in flessione del 2,91% sui valori precedenti.Chiusura negativa per, con un ribasso del 2,31%.Tra le medie imprese quotate sul, seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita del 2,40%.Contenuto ribasso per, che archivia la sessione in flessione dello 0,85%.Lieve ribasso per, che chiude in flessione dello 0,83%.Tra le azioni del, chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo dell'1,91%.Ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,56%.Andamento annoiato per, che chiude la sessione in ribasso dell'1,48%.