Vaccino, al via quarta dose over 60: ok dell'EMA

(Teleborsa) - Sonoi nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia a fronte di poco più di 1con il tasso di positività alle vittime, mentre sonoi pazienti ricoverati in terapia intensiva, dieci in più rispetto a ieri. Questi i dati diffusi oggi lunedì 11 luglio dal Ministero della Salute.Intanto, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l'Agenzia europea dei medicinali (Ema) raccomandano la somministrazione del secondo richiamo del vaccino anti-Covid a tutti coloro che hanno più diAggiornate dunque le linee guida di aprile, in risposta all'attuale situazione epidemiologica.- ha detto il ministro della Salutea -. Già nella giornata di oggi adegueremo le nostre linee guida, circolari e indicazioni a questa determinazione. Apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni". "Guai a pensare - ha avvertito il ministro - che la battaglia contro il Covid sia vinta, è ancora in corso e dobbiamo tenere un livello di attenzione e di prudenza".sulla nuova campagna di vaccinazione per gli over 60 e le persone vulnerabili", ha detto la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, dopo le nuove raccomandazioni di Ecdc ed Ema, invitando gli Stati membri "a lanciare immediatamente un secondo richiamo per tutte le persone di età superiore ai 60 anni e per tutte le