Wall Street in ribasso in attesa della stagione delle trimestrali

(Teleborsa) -, in una. Gli investitori non hanno alcun dato macroeconomico da valutare e(che come al solito prende avvio dalle banche) per avere indicazioni sull'andamento dell'economia.saranno i primi colossi a diffondere i risultati. Una crescita dei ricavi da negoziazione, alimentati dalla volatilità dei mercati, dovrebbe compensare in parte un crollo dell'M&A e delle operazioni su azioni e debito. Allargando lo sguardo agli altri settori,diffonderanno le loro trimestrali martedì.Crolla, dopo cheda 44 miliardi di dollari per acquistare il gigante dei social media e delistarlo da Wall Street. Si prevede un'ampia battaglia legale, con Twitter che ha assunto lo studio legale statunitense Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP per citare in giudizio Musk e costringerlo a completare l'acquisizione.Soffrono le azioni di, dopo che il governo di Pechino ha multato Alibaba, Tencent e altre società per non aver rispettato le regole anti-monopolio., con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,42%; sulla stessa linea, perde terreno l', che retrocede a 3.861 punti, ritracciando dello 0,99%. Pesante il(-1,67%); sulla stessa linea, in discesa l'(-1,06%). Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei(-2,06%),(-1,53%) e(-1,28%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,52%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,88%.Calo deciso per, che segna un -1,6%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,58%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,57%., con un aumento dello 0,53%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,55%.Crolla, con una flessione del 5,66%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,11%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,87%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,8%; preced. 8,6%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 1,1%; preced. 1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 8,24 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,7%; preced. 10,8%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,8%).