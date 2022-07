Bill Ackman chiude la SPAC da record: restituisce 4 miliardi agli investitori

Pershing Square Tontine Holdings

Universal Music Group

Vivendi

(Teleborsa) -, noto investitore miliardario americano e gestore di hedge fund, ha deciso dicon cui aveva raccolto la cifra record di 4 miliardi di dollari e restituirà la somma agli azionisti., quotata sul New York Stock Exchange (NYSE) non è stata infatti in grado di portare a termine una transazione che "soddisfi i criteri di investimento e risulti eseguibile", ha detto Ackman in una nota agli investitori.Secondo l'investitore, la rapida ripresa dei mercati dei capitali e dell'economia nella fase post-pandemia è stata positiva per l'America ma sfortunata per la sua SPAC, poiché ha reso "ile un'alternativa preferita per le aziende di alta qualità che cercano di quotarsi in borsa".Ackman aveva inizialmente aveva pianificato che la SPACinl'anno scorso, nel processo di quotazione dell'azienda di musica sulla borsa di Amsterdam. Idihanno però dettato una struttura delle transazioni in qualche modo non convenzionale per le SPAC e, in definitiva, che non ha potuto essere portata a termine per le preoccupazioni sollevate dalla SEC."Le società di alta qualità e con una crescita durevole redditizia possono generalmentefino a quando le condizioni di mercato non saranno più favorevoli, il che haper PSTH, in particolare negli ultimi 12 mesi - si legge nella nota agli investitori - Sebbene ci fossero transazioni potenzialmente utilizzabili per PSTH durante lo scorso anno, nessuna di esse ha soddisfatto i nostri criteri di investimento".