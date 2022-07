Confronto sindacati-governo: impegno su decreto anti-crisi, nuovo incontro a fine luglio

(Teleborsa) - Si è concluso a Palazzo Chigi l'incontro di circa un'ora e mezza tra il presidente del Consiglioe i segretari generali di, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri sui temi del lavoro e del welfare. Per il governo presenti anche iAndrea Orlando, Giancarlo Giorgetti, Renato Brunetta e Stefano Patuanelli. Assente invece il ministro dell'economia Daniele Franco, che è a Bruxelles.hanno chiesto al governo misure a tutela deldi. "C'è un problema di crescita salariale che noi dobbiamo affrontare - ha sottolineato il segretario Cisl,–. Il salario minimo è una buona soluzione se la si affronta attraverso la via della contrattazione". Sbarra ha parlato di "incontro positivo" e "potenzialmente decisivo", in cui "il Governo si è impegnato a mettere in campo une permanente con le parti sociali". Sbarra ha poi detto che il Governo ha raccolto e "condiviso" l'impostazione dei sindacati."Da un lato per governare le– ha spiegato – con misure da deliberare prima della pausa estiva e finalizzate a tutelare il potere d'acquisto di salari, pensioni e reddito delle famiglie visto l'alto tasso die l'aumento dellee alimentari. Abbiamo chiesto di prorogare le misure degli ultimi decreti, allargare la platea dei beneficiari degli sconti in bolletta, valutare la possibilità di prorogare nei prossimi mesi il bonus dei 200 euro".Secondo quanto affermato dal sindacalista il governo si sarebbe impegnato ad affrontare uncon misure a sostegno del potere d'acquisto di salari e pensioni e famiglie. Le– secondo Sbarra – potrebbero essere reperite da un aumento della tassazione degli extra-profitti delle imprese energetiche, dall'allargamento dellaalle multinazionali della logistica e dell'economia digitale, dal reinvestimento dell'extra-gettito Iva oltre dal destinare alla riduzione delle tasse tutto ciò che deriva dalla lotta all'evasione fiscale". Il segretario generale della Uil,, ha dichiarato: "Porteremo le richieste su lavoro, riforma fiscale e del welfare. Servono risposte immediate su inflazione e costo dell'energia. Ci aspettiamo dal governo risposte immediate"."Bisogna agire subito, non possiamo aspettare la legge di bilancio", ha detto il leader della Cgil,, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi. "Il Governo ha annunciato che intende fare unentro la fine di luglio – ha spiegato –, l'unica novità è la conferma che intende farlo a luglio, ma i cui contenuti non li conosciamo. Ci sarà nuovo incontro con i sindacati tra il 25 e il 27 luglio, prima che vengano prese decisioni. Risposte non ne abbiamo avute, numeri non sono stati fatti. Si è accennato a temi che vanno affrontati: difesa del poter d'acquisto di salari e pensioni, salario minimo e precarietà".