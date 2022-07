Dogane, insediato il Comitato di coordinamento e monitoraggio permanente dello Sportello Unico

(Teleborsa) - Si è insediato ildello(S.U.Do.Co), un'interfaccia unica al servizio degli operatori e degli amministratori che, prima di tutto, consente di coordinare i controlli delle merci e quindi di limitare i tempi di stazionamento in entrata o in uscita nel territorio nazionale, oltre a fornire un punto unico di accesso agli operatori per la gestione dei documenti a supporto delle operazioni doganali e per il loro tracciamento.Il Comitato è stato presentato nella sede dell', a Roma, alla presenza di, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, di Maria Teresa Di Matteo, vice capo di Gabinetto - direttore generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Mims e del direttore generale dell'Agenzia, Marcello Minenna.Lo Sportello Unico Doganale e dei Controlli permetterà di adeguare ilalle raccomandazioni emanate a livello internazionale. Nello specifico, verrà applicato il principio del "", secondo cui la trasmissione delle informazioni da parte degli operatori deve avvenire una sola volta, attraverso un'interfaccia unica. Il S.U.Do.Co. consentirà dunque agli addetti ai lavori di monitorare l'intero processo dell'operazione doganale, dall'entrata e uscita delle merci dal territorio nazionale alladello stato di avanzamento dei controlli, passando per la verifica dell'avvenuta conclusione dei procedimenti.Di conseguenza, sarà possibile concentrare le attività istruttorie, anche didi amministrazioni diverse, in un unico strumento. Ma non solo. Si tratta in pratica di un sistema che contestualmente contribuirà a ridurre le, azzerare gli sprechi e accompagnare la Dogana in un percorso di innovazione, digitalizzazione e sostenibilità. In questo contesto l'Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli ricopre un ruolo di coordinamento e controllo, attraverso una piattaforma di interoperabilità tra i sistemi di tutte le Pubbliche Amministrazioni coinvolte che permetterà di effettuare tutti i controlli nello stesso momento e nello stesso luogo. Inoltre il sistema metterà a disposizione un portale attraverso il quale gli operatori gestiranno le procedure per il rilascio delle certificazioni, controllandone lo stato di avanzamento."Con l'avvio di questo Comitato di coordinamento per la realizzazione e l'estensione dello Sportello Unico Doganale passiamo a una nuova fase di integrazione tra le amministrazioni che ci permetterà di riguadagnare competitività nei confronti di altri Paesi che hanno investito prima di noi in questa direzione", ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.ha, poi, sottolineato quanto latra tutti sia fondamentale affinché gliprefissati siano raggiunti: "Il comitato assicurerà una velocizzazione dello sviluppo ma soprattutto dell'utilizzo di questo nuovo strumento da parte di tutto il cluster marittimo".