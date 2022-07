Gruppo Banca Finint, Banca Consulia perfeziona acquisto Unica SIM

(Teleborsa) - Il, uno tra i più attivi nel mercato italiano del corporate & investment banking, ha comunicato che, con effetto 1° luglio 2022, ideputati alla consulenza in materia di investimenti e all'attività di collocamento e di negoziazione mediante fondi propri di strumenti finanziari sono entrati ufficialmente in. In considerazione del closing dell'acquisizione da parte del Gruppo Banca Finint del 99,63% di Banca Consulia, avvenuto l'8 giugno scorso, sono quindi entrati nel perimetro del gruppo bancario.Banca Consulia ha acquisito ildi Unica SIM, composto da 36 consulenti finanziari, 4 uffici e 10 private office, e il, specializzato nell'attività di negoziazione di strumenti finanziari mediante fondi propri. Ora il Gruppo Banca Finint conta oltre 450 dipendenti, 193 consulenti finanziari, 6,5 miliardi di euro di masse in gestione e 62 uffici territoriali.