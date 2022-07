Insurtech tedesca Wefox valutata 4,5 miliardi di dollari dopo nuovo round

(Teleborsa) - Laha chiuso un round di finanziamento di serie D di 400 milioni di dollari (comprendente azioni e debito) e ha aumentato la sua. La valutazione è aumentata di 3 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi, in controtendenza rispetto alla tendenza attualmente sperimentata nel mercato insurtech e più in generale nel settore tecnologico.Mubadala Investment Company ha guidato l'aumento di capitale con la partecipazione di EDBI, Eurazeo, LGT, Horizons Ventures, OMERS Ventures e Target Global. Wefox intende utilizzare i finanziamenti per loed"Questa nuova valutazione di 4,5 miliardi di dollari è una chiara convalida del nostro modello di business, che si concentra sulla distribuzione indiretta tramite agenti piuttosto che diretta - ha commentato Julian Teicke, CEO e fondatore - Questo rende la nostra attivitàin questo momento".La società ha chiuso il 2021 conper 320 milioni di dollari. Nei primi quattro mesi di quest'anno ha generato ricavi per oltre 200 milioni di dollari ed è quindi sulla buona strada per raggiungeredi 600 milioni di dollari entro la fine del 2022."Wefox ha orae miriamo a raggiungere i tre milioni di clienti entro la fine di quest'anno - ha aggiunto Teicke - È un'ulteriore prova che Wefox è affidabile e testimonia la nostra attenzione alla previsione e alla prevenzione, piuttosto che all'approccio tradizionale di riparazione e sostituzione. Stiamo. Di conseguenza, la nostra esperienza cliente è semplice e adatta allo scopo per il modo in cui viviamo oggi".