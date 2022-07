Mims: conseguiti obiettivi primo trimestre 2022

(Teleborsa) - Al, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, responsabile di interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e dal Piano Nazionale Complementare (Pnc) per complessiviha emanato atti di ripartizione e assegnazione delle risorse per 60,6 miliardi di euro, pari al 98,6% del totale. Grazie ai recenti decreti sulla sperimentazione dell’idrogeno nei settori ferroviario e stradale entro la fine dell’anno verranno ripartite le rimanenti risorse. È quanto emerge dal monitoraggio periodico sull’attuazione del Presponsabile del raggiungimento, entro il 2026, di(47 investimenti e 10 riforme) e di 170 target relativi ai 22 investimenti del Pnc.Per quanto riguarda il Pnrr, ili quelli previsti per il 2021 e per il primo semestre del 2022. Inoltre, ha già raggiunto tre obiettivi con scadenza a dicembre 2022 e sono in fase avanzata di attuazione gli ultimi due obiettivi del quarto trimestre dell’anno in corso, che riguardano la riforma delle concessioni portuali e l’affidamento lavori per l’alta velocità ferroviaria Napoli-Bari e Palermo-Catania. In particolare, le riforme previste per il 2022 e già conseguite riguardano: la semplificazione normativa e il rafforzamento della governance per gli investimenti delle infrastrutture di approvvigionamento idrico; la semplificazione del processo di pianificazione strategica delle Autorità di sistema portuale; la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing nelle banchine dei porti.Gli investimenti di competenza deli cui obiettivi previsti per il 2022 sono stati già conseguiti riguardano: il Programma Innovativo qualità dell’Abitare (PINQuA) per il quale dovevano essere firmate le convenzioni con gli enti beneficiari del finanziamento; la milestone relativa allo sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), con l’affidamento dei due Accordi Quadro multi-tecnologici relativi alle attività di progettazione e realizzazione, obiettivo raggiunto in anticipo rispetto alla scadenza del quarto trimestre 2022.Per quanto riguarda idopo aver raggiunto tutti i 32 obiettivi previsti per il 2021, nel primo semestre 2022 sono stati conseguiti solo 25 dei 31 target attesi. I sei mancanti sono in gran parte legati a interventi per i quali (dopo la comunicazione effettuata nell’ultimo trimestre del 2021) si attende, a breve, l’autorizzazione della Commissione europea. Si tratta di investimenti per l’upgrading e il refitting delle navi e l’acquisto di mezzi interoperabili e la realizzazione di raccordi per il trasporto ferroviario delle merci. Infine, dopo che la prima gara per l’acquisto di tre navi da impiegare nelloera andata deserta, Rfi ha provveduto a pubblicare un nuovo bando prevedendo risorse aggiuntive per l’acquisto di due navi con l’opzione per una terza.La relazione sull’attuazione del Pnrr e del Pnc, oltre all’aggiornamento dello stato di attuazione dei singoli interventi e delle riforme di competenza del Mims, riporta una descrizione delle attività svolte dal