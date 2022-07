PepsiCo aumenta guidance ricavi dopo Q2 positivo

PepsiCo

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense di alimenti, snack e bevande, ha chiuso il secondo trimestre del 2022 conin aumento del 5,2% a 20,23 miliardi di dollari. I ricavi organici sono aumentati del 13% nel trimestre. La società ha registrato undi 1,43 miliardi di dollari, o 1,03 dollari per azione, rispetto a 2,36 miliardi di dollari, o 1,70 dollari per azione, dell'anno prima. L'è stato di 1,86 dollari. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 1,74 dollari su ricavi per 19,51 miliardi di dollari."Siamo soddisfatti dei nostri risultati per il secondo trimestre poiché ilnonostante la continua volatilità macroeconomica e geopolitica e livelli più elevati di inflazione nei nostri mercati", ha affermato il presidente e CEO Ramon Laguarta."Data la nostra performance da inizio anno, ora prevediamo che i nostriaumenteranno del 10% (in precedenza l'8%) e continuiamo a prevedere che glicore aumenteranno dell'8%", ha aggiunto.