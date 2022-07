Sostenibilità, Pakelo Motor Oil: 8 milioni da Intesa Sp con Garanzia green SACE

(Teleborsa) -supportano i nuovi progetti di crescita sostenibile diazienda che opera nel mercato della lubrificazione da oltre 90 anni alle esigenze dei clienti di vari settori: automobilistico, motociclistico, autocarro, movimento terra e agricolo, industria ed industria alimentare. Il finanziamento daerogato darientra nel piano più ampio della Banca di supporto agli investimenti delle aziende nella transizione ambientale e negli obiettivi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).Il finanziamento dia valere sul nuovo plafond Circular Economy da 8 miliardi di euro istituito per supportare le imprese che avviano progetti di economia circolare e di riduzione dell’impatto ambientale,di 2,500 mq che ospiterà l’intera divisione produttiva, favorendo la razionalizzazione degli spazi e dei processi produttivi – con attenzione anche verso i consumi di acqua – e la diminuzione delle emissioni inquinanti per unità di prodotto. Inoltre, per aumentare il risparmio energetico,con notevoli opportunità di potenziamento all’orizzonte. Il nostro impegno come Famiglia e come Azienda è quello di mostrare consapevolezza del nostro ruolo all’interno della società e quindi, ci si prefigge di agire nel modo migliore per noi e per la comunità che ci circonda. - diceCEO di Pakelo -.I nuovi investimenti che ci coinvolgono sono stati fatti in ottica di garantire la soddisfazione dei criteri di sostenibilità ambientale, ma è solo grazie alla partecipazione di SACE come garante e di un grande Istituto di credito, come Intesa San Paolo, che ciò è stato reso possibile.ci ha consentito di partecipare attivamente a questo processo di cambiamento,“L’operazione con Pakeloassicurando il supporto finanziario per gli investimenti con una forte valenza in termini di sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e di governance di impresa, in coerenza con le iniziative del PNRR. – ha dichiaratodirettore regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige di Intesa Sanpaolo - Per favorire questo percorso Intesa Sanpaolo ha messo a disposizione delle imprese un plafond creditizio di 8 miliardi di euro dedicato allaper sostenerne e incentivarne la transizione green”.Intesa Sanpaolo - si legge nella nota - ritiene fondamentale promuovere lo sviluppo di una economia sostenibile, favorendo lo sviluppo di tale cultura e riconoscendo la rilevanza degli investimenti che vengono inquadrati nei tre criteri guida, denominati ESG. Criteri che hanno trovato piena condivisione nel piano di interventiche grazie anche alla collaborazione conche ha unsupporta lea conseguire progetti di sostenibilità e innovazione.L’operazione è stata perfezionata in collaborazione con illa società del Gruppo dedicata alla frontiera dell’innovazione.