Un motore FPT Industrial per primi camion a gas naturale liquefatto (LNG) su strade indiane

(Teleborsa) -, il brand globale di sistemi di propulsione di, e, azienda di tecnologie a zero emissioni attiva nella produzione di veicoli commerciali a energia pulita e, India, hanno siglato unper l'introduzione sulle strade indiane, entro la fine del 2022, deiQuesto accordo rappresenta ilper cogliere le opportunità offerte da un mercato del trasporto commerciale come quello indiano: un parco circolante di circa 3,5 milioni di veicoli pesanti, con decisioni di acquisto motivate principalmente dal Costo Totale di Esercizio. Una volta raggiunta la parità del Costo Totale di Esercizio con quella dei motori tradizionali, e alla luce dei sempre più restrittivi standard indiani in materia di emissioni (attualmente paragonabili all'Euro VI), si prevede un rapido passaggio alla tecnologia LNG.I motori saranno, che impiega oltre 2.600 persone ed è specializzato in questo tipo di propulsori di media cilindrata. "Siamo soddisfatti e orgogliosi che Blue Energy Motors ci abbia scelto per questo importante sviluppo nel trasporto commerciale indiano", ha dichiarato. "Questo è, e sarà anche in futuro, un accordo della massima importanza per FPT Industrial, poiché vogliamo che le nostre tecnologie di punta svolgano un ruolo chiave nel supportare la transizione ecologica di uno dei più grandi mercati automobilistici al mondo".L'annuncio arriva, l'evento internazionale organizzato da Iveco Group a Torino, dal 13 al 17 luglio, per discutere delle principali tendenze del settore con un panel di eminenti relatori. L'intero evento potrà essere seguito in diretta streaming su www.ivecogroup.com.