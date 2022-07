Wall Street cauta aspetta conti e inflazione

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Finanziario

materiali

telecomunicazioni

energia

sanitario

Boeing

Walgreens Boots Alliance

Apple

Honeywell International

Salesforce

Microsoft

Chevron

Johnson & Johnson

Charter Communications

Lucid

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

Micron Technology

Atlassian

Zscaler

Datadog

Crowdstrike Holdings

(Teleborsa) - Prosegue positiva la borsa di Wall Street, ma con prudenza. Gli investitori si muovono con prudenza con gli occhi puntati sull’inflazione USA in agenda domani e sull’avvio della stagione delle trimestrali sempre negli Stati Uniti, a partire da giovedì. Gli addetti ai lavori temono risultati e outlook deludenti a causa dell'aumento dei prezzi e dei problemi alle catene di approvvigionamento.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno frazionale dello 0,25%, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 3.853 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il(+0,02%); come pure, pressoché invariato l'(-0,04%).(+0,71%),(+0,71%) e(+0,69%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,80%) e(-0,83%).del Dow Jones,(+8,31%),(+2,26%),(+2,07%) e(+1,74%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,95%.In apnea, che arretra del 2,97%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,75%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,93%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,54%),(+4,05%),(+3,69%) e(+3,08%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,76%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,13%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,11%.Scende, con un ribasso del 4,75%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,8%; preced. 8,6%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 1,1%; preced. 1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 8,24 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,7%; preced. 10,8%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,8%).