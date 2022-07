Wall Street in ribasso, pesante il Nasdaq

Dow Jones

(Teleborsa) -, che termina con un calo dello 0,52% sul; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che archivia la seduta a 3.854 punti, in calo dell'1,15%.il(-2,19%); sulla stessa tendenza, in ribasso l'(-1,31%).Si distingue nel paniere S&P 500 il. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,80%),(-2,76%) e(-1,42%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,64%),(+0,78%) e(+0,66%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,54%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,32%.scende del 2,28%.Calo deciso per, che segna un -2,08%.Al top tra i, si posizionano(+0,71%) e(+0,63%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -10,03%.Tonfo di, che mostra una caduta del 9,53%.Lettera su, che registra un importante calo del 7,30%.Scende, con un ribasso del 6,87%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,8%; preced. 8,6%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 1,1%; preced. 1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 8,24 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,7%; preced. 10,8%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,8%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 235K unità; preced. 235K unità)14:30: Empire State Index (atteso -2 punti; preced. -1,2 punti).