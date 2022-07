Wall Street prudente. Focus su conti e inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza positiva, ma cauta per il listino USA. Gli investitori si muovono con prudenza con gli occhi puntati sull’inflazione USA in agenda domani e sull’avvio della stagione delle trimestrali sempre negli Stati Uniti, a partire da giovedì. Gli addetti ai lavori temono risultati e outlook deludenti a causa dell'aumento dei prezzi e dei problemi alle catene di approvvigionamento.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta sui valori della vigilia a 31.152 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 3.859 punti. Poco sopra la parità il(+0,64%); come pure, guadagni frazionali per l'(+0,22%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,79%) e(+0,55%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,73%) e(-0,43%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,22%),(+1,18%),(+1,08%) e(+1,06%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,22%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,82%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,62%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,54%.Tra i(+2,17%),(+2,01%),(+2,01%) e(+1,80%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,43%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,72%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,70%.scende dell'1,36%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,8%; preced. 8,6%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 1,1%; preced. 1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 8,24 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,7%; preced. 10,8%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,8%).