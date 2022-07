Yellen-Suzuki: volatilità tasso di cambio ha implicazioni negative

(Teleborsa) - "Le ricadute economiche dell'invasione russa hanno, che può avere". Lo hanno dichiarato, in un comunicato congiunto, il segretario al Tesoro statunitense Janet Yellen e il ministro delle finanze giapponese Suzuki Shunichi. "Continueremo a consultarci da vicino sui mercati valutari e a cooperare su questioni valutarie, in linea con i nostri impegni G7 e G20", hanno aggiunto al termine di un incontro bilaterale di persona a Tokyo.A proposito del conflitto in Ucraina, hanno affermato di "accogliere con favore gli sforzi del G7 per continuare a esplorare modi per frenare l'aumento dei, inclusa la, considerando al contempo meccanismi di mitigazione per garantire che i paesi più vulnerabili e colpiti mantengano l'accesso ai mercati energetici".In materia di fiscalità internazionale, Yellen e Suzuki hanno riaffermato il loro "fermo impegno per". Si tratta della più grande revisione delle norme fiscali transfrontaliere dell'ultima generazione e dovrebbe entrare in vigore nel 2024. "Accogliamo con favore i progressi compiuti sui dettagli tecnici del pilastro 1 e ci impegniamo a lavorare per la sua adozione seguendo la tempistica rivista concordata dal quadro inclusivo", hanno aggiunto.