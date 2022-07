Banche, Abi: "L'educazione finanziaria favorisce la sostenibilità"

(Teleborsa) - Cultura finanziaria sempre più diffusa e migliore qualità delle conoscenze per scelte economiche consapevoli e sostenibili. È a partire da questo obiettivo che – si legge in una nota dell'– le banche, attraverso le, rafforzano il proprio impegno per la sostenibilità e l'inclusione a supporto dei cittadini e delle proprie comunità di riferimento. L'impegno, che va di pari passo con quello per la crescita economica, equa e duratura, è volto al raggiungimento in Italia dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, promossa dalle Nazioni Unite. Il tema della sostenibilità – che assume un ruolo sempre più importante nelle scelte e strategie delle banche – è al centro dell'eventoLa seconda edizione dell'è dedicata alla trasformazione sostenibile del settore bancario e, da quest'anno, è sviluppata in sinergia con #ilCliente, il convegno dedicato al mercato finanziario retail. Nelle due giornate di lavori, in programma oggi e domani, banche, imprese, istituzioni, associazioni di categoria ed esperti si confrontano su come affrontare la trasformazione in atto al fine di supportare la trasformazione sostenibile dell'economia.Dall'ultima, che ABI dedica all'integrazione nelle attività bancarie delle dimensioni ambientale, sociale e di gestione d'impresa – cui hanno partecipato banche che rappresentano circa il 90% del totale attivo di settore – emerge che quasi il 97% in termini di totale attivo delle banche rispondenti ha già attuato iniziative di educazione finanziaria. Secondo l'indagine, la maggior parte di tali attività sono rivolte a studenti di ogni formazione e grado (in particolare scuole secondarie di secondo grado), alla clientela retail e alle piccole e medie imprese, ai dipendenti tramite iniziative indirizzate alle famiglie. Ciò –spiega l'Abi – avviene sia attraverso l'adozione di numerosi programmi implementati in autonomia, sia tramite iniziative dal carattere trasversale, realizzate in collaborazione con le Istituzioni e con altri soggetti pubblici e privati, a partire dalle Associazioni dei consumatori e rappresentanze d'impresa, anche in coordinamento con lacostituita dall'Abi nel 2014 per promuovere su tutto il territorio nazionale progetti di formazione. Un impegno, quello per l'educazione finanziaria, che Abi ha inserito anche all'interno del proprio statuto.Rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Onu, l'indagine rileva che la loro diffusione nella pianificazione strategica e nei piani industriali è attuata dall'82,6% delle banche rispondenti. In particolare, gli SDGs che con più frequenza ricorrono, per oltre il 78% del totale attivo del campione di banche, sono: buona occupazione e crescita economica, istruzione di qualità, sconfiggere la povertà, salute e benessere, riduzione delle disuguaglianze, città e comunità sostenibili. Nelle Dichiarazioni non finanziarie, quasi il 90% in termini di totale attivo delle banche rispondenti fa riferimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile.