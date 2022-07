Borsa Tokyo positiva insieme al resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di, dopo il finale negativo di Wall Street, con gli occhi degli investitori puntati sull’inflazione USA in agenda oggi e sull’avvio della stagione delle trimestrali sempre negli Stati Uniti, a partire da domani. Gli addetti ai lavori temono risultati e outlook deludenti a causa dell'aumento dei prezzi e dei problemi alle catene di approvvigionamento. In agenda oggi anche il beige book della Federal Reserve.L'indice giapponesesale dello 0,38%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per, che arriva allo 0,51%.Guadagni frazionali per(+0,34%); sulla stessa linea, poco sopra la parità(+0,52%).Sui livelli della vigilia(+0,08%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia(+0,08%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 12 luglio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,02%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,05%.Il rendimento dell'scambia 0,23%, mentre il rendimento per ilè pari 2,81%.Tra i datisui mercati asiatici:06:30: Produzione industriale, mensile (preced. -1,5%)04:00: PIL, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 1,3%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,9%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -7,1%; preced. -6,7%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso -0,7%; preced. 0,7%)06:30: Indice servizi, mensile (preced. 0,7%).