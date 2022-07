Borse europee deboli in attesa inflazione USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in attesa dell'inflazione USA, numeri chiave per capire se la Fed sarà più aggressiva del previsto. Fra gli investitori regna la paura di una recessione innescata dagli aumenti dei tassi delle banche centrali per raffreddare un'inflazione elevata. A tal proposito le banche centrali della Corea del Sud e della Nuova Zelanda hanno alzato i tassi di interesse per contrastare i prezzi al consumo galoppanti.Sul mercato valutario, leggera crescita dell', che sale a quota 1,006. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.730,6 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,75%.Invariato lo, che si posiziona a +203 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,12%.scivola, con un netto svantaggio dello 0,89%, in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,77%; fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,70%. Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,72%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da lunedì scorso; sulla stessa linea, ilperde lo 0,72%, continuando la seduta a 23.367 punti.Tra lea grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,16%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,64%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -40,58%.Seduta negativa per, che scende del 3,17%.Sensibili perdite per, in calo del 2,81%.In apnea, che arretra del 2,71%.di Milano,(+3,08%),(+1,72%),(+1,71%) e(+1,49%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,27%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,86%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,44%.Scende, con un ribasso del 3,33%.Tra ledi maggior peso:08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 7,6%; preced. 7,9%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,9%)08:00: Produzione industriale, annuale (atteso -0,3%; preced. 1,6%)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,6%)08:45: Prezzi consumo, annuale (atteso 6,5%; preced. 5,2%).