BPER sostiene associazione AscoltaMe per migliorare vita persone sorde

(Teleborsa) -, spin-off non profit di IntendiMe, per promuovere attività e iniziative in grado di, e per creare un mondo più inclusivo, accessibile. Nello specifico, la banca ha aderito alla campagna di crowdfunding "KitMe Sospeso", contribuendo con, in grado di rilevare suoni e vibrazioni dell'ambiente circostante. L'apparecchio si avvale di sensori che recepiscono le vibrazioni traducendole immediatamente su uno smartwatch con una vibrazione e un segnale luminoso."Siamo orgogliosi di sostenere e condividere gliespressi dall'Associazione AscoltaMe, spin off non profit di IntendiMe, contribuendo nel concreto al miglioramento della qualità della vita di molte persone - ha commentato la- BPER ha da tempo adottato modelli organizzativi che favoriscono l’inclusione e la diversità, in grado di generare non soltanto valore dal punto di vista etico e sociale, ma anche un effetto positivo sull’andamento del business"."Siamo lieti che una grande realtà come BPER Banca abbia voluto dare una mano concreta e importante al nostro progetto di crowdfunding, dove business e sociale si incontrano per migliorare in modo accessibile e inclusivo la qualità della vita di chi ne ha più bisogno", ha affermato l'"Vedere che una realtà così importante pone in atto delle azioni concrete capaci di coniugare business e sociale, mettendo al centro temi come diversità, inclusione e accessibilità, non può che dimostrarci quanto la nostra società stia attuando un cambiamento positivo verso tutti i suoi membri", ha aggiunto