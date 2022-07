Debole il mercato americano. Focus su Fed, conti e inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con gli occhi puntati sull’inflazione USA in agenda oggi e sull’avvio della stagione delle trimestrali sempre negli Stati Uniti, a partire da domani. Gli addetti ai lavori temono risultati e outlook deludenti a causa dell'aumento dei prezzi e dei problemi alle catene di approvvigionamento. In agenda oggi anche il beige book della Federal Reserve.Tra gli indici statunitensi, ilarchivia la seduta con un leggero calo dello 0,62%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, perde terreno l', che si ferma a 3.819 punti, ritracciando dello 0,92%.Negativo il(-0,97%); con analoga direzione, variazioni negative per l'(-0,95%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,03%),(-1,34%) e(-1,33%).Tra i(+7,38%),(+1,44%),(+1,00%) e(+0,68%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,79%.Sensibili perdite per, in calo del 4,10%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,92%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,83%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,32%),(+3,24%),(+2,76%) e(+2,37%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,70%.In apnea, che arretra del 7,08%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,43%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,92%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,8%; preced. 8,6%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 1,1%; preced. 1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 8,24 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,7%; preced. 10,8%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,8%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 235K unità; preced. 235K unità)14:30: Empire State Index (atteso -2 punti; preced. -1,2 punti).