G.M. Leather, debutto positivo su Euronext Growth Milan

G.M. Leather

(Teleborsa) -per, società vicentina attiva da oltre 45 anni nel settore della lavorazione e della commercializzazione delle pelli destinate alla realizzazione di prodotti per i settori dell’arredamento, della pelletteria e della moda, delle concerie e dell'automotive aftermarket. G.M. Leather rappresenta lasul mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI e porta a 181 il numero delle società attualmente quotate su. Le azioni scambiano a quota 1,83 euro per azione, in rialzo del 4,5% rispetto al prezzo di collocamento di 1,75 euro per azione.In fase di collocamento G.M. Leather ha3,6 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell'over-allotment, l'importo complessivo raccolto sarà di 4 milioni di euro. Ilal momento dell’ammissione è del 12,41% e ladi mercato all'IPO è pari a 19,3 milioni di euro."Sono emozionata ed orgogliosa di trovarmi presso Borsa Italiana oggi per la quotazione della mia società G.M. Leather , nata con la mia famiglia 45 anni fa e proseguita con me, mio marito ed i nostri collaboratori sempre uniti in un percorso di crescita e di sfide imprenditoriali continue ogni giorno - ha commentato la- Sono consapevole che oggi inizia une manageriale per tutti noi ma credo che saremo sicuramente più forti per affrontare la crescita futura che nonostante l’attuale contesto macroeconomico continuiamo a perseguire con innovazione, etica e dedizione"."Per noi tutti oggi è un giorno che ricorderemo per sempre e che rappresenta un punto di partenza per accelerare la crescita dei nostri progetti di sviluppo - ha aggiunto - Vogliamo ringraziare tutti coloro che quotidianamente lavorano insieme a noi ed i nostri nuovi investitori ed azionisti ai quali vogliamo garantire che continueremo a mettere tutta la nostra passione, dedizione e professionalità per raggiungere obiettivi futuri sempre più sfidanti".